Cuisines : le sur-mesure séduit les Rouennais

A Rouen, les cuisinistes en ont fait leur argument de vente numéro un. “Notre rôle c’est écouter, conseiller, quitte à se rendre sur place avec le client” souligne ainsi Franck Leroy, gérant de l’enseigne Alno, située rue de la République

Faire les plans, abattre la cloison, s’occuper de l’électricité et fournir l’électroménager : le cuisiniste propose une solution complète pour clients exigents. “Nous sommes maîtres d’œuvre et nous nous occupons de tout, de A à Z”. Pour un coût de 12 à 15 000 € en moyenne.

La pierre, élégante et solide

La cuisine tendance est désormais “personnalisée, moderne, aux lignes claires et épurées” , indique Franck Leroy. “Les gens sont très demandeurs de cuisines ouvertes”. La pierre, granit ou quartz, ont les faveur d’une clientèle plus haut de gamme. Depuis peu, les hottes aspirantes intégrées au plan de travail (notre photo) permettent de se passer d’une structure peu esthétique et de gagner en volume. La cuisine “ouverte” prend alors tout son sens dans le logement.