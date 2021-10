Ellen DeGeneres s'essaie au lipdub pour les Oscars 2014

C'est sous un jour musical que débute la promotion des Academy Awards 2014. Le réalisateur Paul Feig ("Mes meilleures amies") a mis en scène le spot où Ellen DeGeneres reprend en playback "The Walker" du groupe Fitz and the Tantrums.

La 86e cérémonie des Oscars se déroulera le 2 mars prochain. La soirée marquera la deuxième participation d'Ellen DeGeneres à l'événement après l'édition de 2007. Les nominations seront dévoilées le 16 janvier.