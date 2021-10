Métro de Rouen : un réseau de jeunes voleurs de portables à l'arraché a été démantelé

la police rouennaise vient de mettre fin aux agissements depuis six mois d'un réseau de jeunes délinquants, spécialisé dans les vols de portables dans les transports en commun. Huit adolescents ont été interpellés et placés en garde à vue. Sept d'entre eux devront rendre des comptes au juge pour enfants. Ce dernier devrait les mettre en examen pour vol en réunion, avec circonstance aggravante du fait que ces vols ont été commis dans les transports en commun. Ils encourent jusqu'à sept ans de prison.

Ces jeunes délinquants opéraient principalement par groupe d'une demi-douzaine, entre les stations de métro Saint-Sever et Saint-Etienne du Rouvray. A partir des vidéos présentes dans les rames et sur les quais qui ont enregistré leurs faits et gestes, on constate que leur mode opératoire était bien réglé : un repérage de leur future victime - le plus souvent une jeune fille munie d'un portable de haut de gamme -, le vol à la descente de la rame tandis que des complices étaient placés aux portes du métro au cas où la victime tentait de s'échapper, et la violence prête à se déchaîner au cas où elle se rebellerait.

Les portables volés étaient destinés à être écoulés à l'étranger. Les investigations policières ne sont pas terminées.