Cotentin : des aides pour les oubliés de la TNT

Depuis le printemps 2012, réussir à capter les chaînes de la TNT est en une vraie galère pour les habitants de la Hague et des Pieux. Le Nord-Cotentin est en effet une zone soumise à plusieurs facteurs qui empêchent une bonne réception.

Tout d'abord, la couverture de l'émetteur de Cherbourg-Digosville, autrefois le plus puissant, a dû être restreinte pour rendre compatible le réseau TNT français et le passage au numérique des Britanniques.

De plus, les jours de beau temps, les brouillages sont favorisés entre l'émetteur cherbourgeois, ceux de l'Angleterre, de Jersey et de Brest.



Jusqu'à 250 euros d'aides



Pour remédier à ces problèmes, l'Etat français avait déjà proposé des aides financières aux foyers manchois à l'été 2013. Elles sont donc rouvertes dès ce mois-ci. Les habitants ayant des soucis de réception ont deux solutions : soit réorienter l'antenne rateau vers un émetteur plus proche, comme celui de Surtainville, soit investir dans un autre moyen technique de réception, comme le satellite, l'ADSL, la fibre ou le câble.



Les aides s'élèvent à 120 euros maximum pour une réorientation d'antenne, 250 euros pour un changement de mode de réception. Elles concernent les résidences principales et secondaires et peuvent être accordées sans condition de ressources. C'est un professionnel antenniste, habilité à vérifier l'installation du particulier, qui déterminera la solution la plus appropriée. 358 Manchois ont déjà pu bénéficier de ces aides, entre mai et août 2013. Pour en bénéficier, téléphonez au 0970.818.818 ou connectez-vous sur www.recevoirlatnt.fr.



Equeurdreville brouillée par la 4G



Le cas d'Equeurdreville-Hainneville est particulier. 25 foyers ont été touchés par des problèmes de réception de la TNT depuis l'ouverture de la 4G. Cela concerne les installations qui ont déjà un amplificateur du signal TNT, brouillé par les antennes 4G. La solution consiste à poser un filtre sur le récepteur, manoeuvre à la charge de l'opérateur propriétaire de l'antenne 4G.