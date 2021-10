Gaëtan Roussel, Renan Luce, Irma, Ben L'Oncle Soul à la Luciole en 2014

Arno ouvrira le bal des têtes d'affiche le 31 janvier sur la scène de la Luciole. Parmi elles, vous retrouverez également : Hollisyz le 20 février, The Lanskies le 21 février, Irma le samedi 15 mars, Noa Moon le jeudi 20 mars, Ben l'Oncle Soul le vendredi 21 mars, Cats On Trees le jeudi 3 avril, Renan Luce le samedi 5 avril, Brigitte le jeudi 10 avril, Gaëtan Roussel le vendredi 18 avril, We Are Match le jeudi 12 juin.

Retrouvez la programmation complète de La Luciole ici. La billetterie est ouverte depuis aujourd'hui.