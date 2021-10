Rouen : la caserne Pélissier victime des flammes

La vision était impressionnante. Heureusement, on n'a pas déploré de victime au cours de ce sinistre jugulé par les pompiers après un combat d'une heure contre le feu, pour éviter notamment qu'il se propage aux bâtiments les plus proches. Trois engins et deux grandes échelles ont été déployés par la cinquantaines de pompiers mobilisés de toute urgence.

Le bâtiment en question abritait du matériel des services municipaux.

L'origine de l'incendie demeure inconnue, mais les enquêteurs de la police de Rouen n'excluent pas une piste criminelle.