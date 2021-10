A Caen, l'école élémentaire Restout relance ses "Restout du Coeur"

Depuis ce jeudi 12 décembre et jusqu'à cet après-midi, l'école élémentaire Restout organise ses "Restout du Coeur", une collecte de denrées et de produits de première nécessité en écho à l'organisme caritatif des Restos du Coeur. Une belle opération de solidarité qui donne aussi à réfléchir aux enfants, comme Lalou, Noa et Mathis :

Enfants de Restout Impossible de lire le son.

L'an dernier l'école avait réussi à collecter 300 kilos de nourriture et de matériel pour bébés. "L'objectif n'est pas de récolter toujours plus, mais de réfléchir, en classe, à la pauvreté ou au bénévolat", explique le directeur de l'établissement, Frédéric Pernot. L'opération devrait être renouvelée.