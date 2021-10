Une cinquantaine de pompiers, venus de 13 centres de secours de l’Orne et du Calvados, ont lutté contre les flammes, mais le bâtiment de 800m2 est complètement détruit.

Cette blanchisserie lavait les draps et les tenues du personnel de l'hôpital et de la maison de retraite d'Argentan, et de celle de Trun.

Des pompiers étaient toujours en surveillance sur le site, ce vendredi matin