Retrouvez DJ Assad sur la scène du Tendance Live 2014

Grand passionné de musique depuis son enfance, Adam Assad, plus connu sous le nom de DJ Assad, s’intéresse à tous les styles musicaux. Dès ses débuts, il ne se cantonne pas à un style en particulier, bien au contraire, ses influences vont aussi bien du Hip Hop au Rock, que de la House à la Soul.

Au fil des années, il va utiliser la diversité de chacun de ces styles et mettre à profit les différentes rencontres qu’il a pu faire (notamment DJ Abdel) afin de créer une réelle dynamique, lui permettant de proposer à son public des sets uniques.

A l’aube de ses 18 ans, il se lance pleinement dans sa passion. Riche de ses origines mauriciennes et de sa culture musicale, il impose très rapidement son style auprès de nombreux clubs français.

En 2010 il sort son premier album "Playground", il collectionne les succès en se plaçant dans le haut des charts Français avec ses singles "For Your Eyes", "Playground" et "So Far Away".

Il a fait les premières parties de Usher, Beyonce, Shakira. Cette année, DJ Assad sort son nouveau single “Li Tourner” avec en featuring Alain Ramanisum et Willy William, l'un des hits de l'été.

DJ Assad est notre invité du Tendance Live 2014 au parc Anova d'Alençon le samedi 25 janvier 2014.