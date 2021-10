24h motonautiques : un peu de nocturne en 2014

“Pour séduire de nouveau le public, nous avons décidé de revenir au week-end du 1er mai, qui était une tradition”, explique Marie-Laure Autard, secrétaire générale de la course. A cela s’ajoutent les horaires. L’équipe organisatrice a eu l’accord de la préfecture de pouvoir courrir de nouveau une partie de la nuit, ce qui n’était plus le cas depuis l’accident mortel en 2010 : le 1er mai 2014 la compétition commencera à 10h pour s’achever à 23h. Le lendemain, ce sera de 7h à 18h avec le podium dans la foulée. “Les puristes auraient préféré 24h non-stop, mais c’est déjà une belle avancée”. A cela s’ajoute la remise en place d’un village grand public et d’une zone VIP qui avait disparu l’an dernier.

Jusqu’à 40 bateaux

Les bateaux sont attendus le 28 avril pour des contrôles techniques le lendemain, et les essais le surlendemain. En termes de chiffres, “il semblerait qu’il y ait plus de bateaux inscrits cette année. En tous cas, nous avons réservé des emplacements pour 40 bolides.” Le parcours prendra place autour de l’île Lacroix avec deux circuits.