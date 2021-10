Bûchettes au chocolat et à l'orange



Pour environ 30 buchettes

200 g de boudoirs

250 g de chocolat noir

200 g de poudre d'amandes

150 g de sucre glace

250 g de beurre

3 jaunes d'oeufs

Les zestes de 2 oranges non traitées

6 cuillères à soupe de rhum

1 tasse de cacao en poudre



Râpez les zestes d'oranges et faites-les macérer dans le rhum.

Mixer les boudoirs pour les réduire en miettes.

Faites fondre le chocolat au bain-marie. Quand il est fondu, retirez-le du feu et ajouter le sucre glace tamisé, les jaunes d?oeufs, le beurre ramolli, la poudre d'amandes et les boudoirs. Mélangez bien puis incorporez le rhum et les zestes d?oranges. Réservez au frais au moins 2 heures.

Prélevez la valeur d'une grosse cuillère à soupe de pâte et roulez-la entre les paumes des mains.

Saupoudrez une assiette de cacao et roulez les bûchettes dedans puis saupoudrez-les à nouveau de cacao.

Disposez-les au fur et à mesure sur un compotier et réservez-les au frais jusqu'au moment de servir.

Vous pouvez décorer le compotier de kumquats.