Saint-Lô : l'exposition Playmobil prolongée jusqu'au 31 janvier

Les Playmobil sont les stars de Noël au pied du sapin depuis des générations... Et à Saint Lô, depuis l'été dernier, ces célèbres figurines retracent l'histoire de la Manche à travers une exposition aux Archives Départementales.

5000 visiteurs se sont déjà laissés embarquer dans la bataille de Normandie ou la prise de Saint-Lô par les Vikings... version Playmobil ! Une exposition ludique qui retrace les grands moment de notre département, avec quelques intrus : aux visiteurs de démasquer la surfeuse hawaïenne ou l'aspirateur anachronique...

Bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, l'exposition est prolongée jusqu'au 31 janvier 2014. Pendant les vacances de Noël, elle sera ouverte les 23 et 24 décembre et les 2 et 3 janvier.