Vos idées soirées du week-end

Ce samedi soir, vous pourrez assister à une nouvelle soirée Twin à la Bazoge avec de nombreuses surprises à l'occasion de l'anniversaire d'un des fondateurs des célèbres soirée du sud-Manche. Au programme : concerts, DJ et flashmob

Au Cargö à Caen retrouvez Tribute Fest Rock V avec Riff/Raff, Iron Of The Beast, Hygiaphone ou encore Showtime. La soirée débute à 20h30 dans la grande salle, comptez entre 20 et 25 euros l'entrée.

Vivez l’American party au Plan B à Mâle dans l’Orne. Vous plongez dans une ambiance américaine avec des goodies et des T-shirts universitaires. Rendez-vous au Lieu-dit Les Margottieres sur la D 923 entre Nogent Le Rotrou et La Ferté Bernard

DJ Getdown arrive à l’Apocalypse New d’Hambye pour une soirée 100% US avec son son célèbre MC Iam Erion! L'occasion de revivre les 10 dernières années des hits made in USA du HIP HOP à l'éléctro ! Dress Code: casquette américaine pour les hommes et chapeau de Cow boy pour ces dames !

A la Plage votre club de Bréville-sur-Mer, c’est soirée 100% masquée avec masques et capes offerts à l’entrée.

Enfin profitez de la soirée Toxic Infected à l’Echo du Lac à Torigni-sur-Vire.