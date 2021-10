Box-office du 27 novembre au 3 décembre : Excellent démarrage pour "Hunger Games"

Pour sa première semaine à l'affiche des cinémas français, "Hunger Games : L'Embrasement" a attiré plus d'1,4 million de spectateurs. Le film porté par Jennifer Lawrence écarte "Les Garçons et Guillaume, à table!" de la tête du box-office.

La comédie française ajoute la vente de 538.668 tickets et cumule tout de même en deux semaines d'exploitation plus d1,2 million de spectateurs.

"Gravity" frôle quant à lui les quatre millions de billets vendus en six semaines, grâce à 149.575 nouveaux curieux. Le film avec Sandra Bullock devance la nouveauté "The Immigrant", long métrage de James Gray avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix et Jeremy Renner.

Box-office du 27 novembre au 3 décembre

01. Hunger Games : L'embrasement: 1.425.123

02. Les Garçons et Guillaume, à table !: 538.668

03. Gravity: 149.575

04. The Immigrant: 146.077

05. Avant l'hiver: 144.290

06. Capitaine Phillips: 134.309

07. Amazonia: 126.410

08. La Marche: 120.139

09. Last Vegas: 114.465

10. L'Apprenti Père Noël et le Flocon magique: 106.891