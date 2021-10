Découvrir les marchés de Noël en Europe

Strasbourg

Installé près de la cathédrale, le marché de Noël est une véritable institution à Strasbourg, qui célèbre l'Avent depuis le XVIe siècle. Cette année, un sapin de 31m de haut trône sur la place Kléber et les quelque 500 chalets vendent artisanat et spécialités alsaciennes, comme les petits gâteaux "bredele".

Weekendesk propose un séjour en décembre comprenant une visite du marché, un dîner dans un restaurant du centre-ville, une dégustation de vin d'Alsace mais aussi une croisière en bateau-mouche sur l'Ill ou une visite du musée du Chocolat. Séjour 2 nuits en chambre double, à partir de 185€ par personne. www.weekendesk.fr

Copenhague

Le temps d'un week-end, vivez la magie d'un Noël scandinave en découvrant l'un des plus beaux marchés du Danemark, situé dans le parc d'attractions des jardins de Tivoli. Stands d'artisanat et de spécialités locales se tiennent dans un décor féerique aux milliers d'illuminations, avec patinoire sur le lac gelé, feux d'artifice et spectacles en prime.

Séjour à partir de 385€ par personne, vol compris. Comptoir des Voyages www.comptoir.fr

Vienne

Durant la période de l'Avent, l'ambiance de Noël investit la ville entière et les marchés de Noël s'installent sur les places de la capitale autrichienne. Le plus ancien et le plus grand est situé sur la place de l'Hôtel de Ville. Sur la place du Freyung, dans la vieille ville, les stands proposent toute la tradition de Noël à travers des décorations et produits artisanaux.

Séjour 3 jours à l'hôtel Renaissance 5 étoiles, à partir de 220€ par personne (vol compris) avec L'Tur www.ltur.com

Nüremberg

La ville allemande accueille l'un des marchés de Noël les plus réputés en Europe, situé sur la place du marché (Hauptmarkt) au coeur du centre-ville. Les visiteurs y dégustent les traditionnels vins chauds, pain d'épices et saucisses grillées. Près de la place Hans-Sachs-Platz, les enfants ont aussi leur marché avec manèges anciens, ateliers de bricolage ou de confection de petits gâteaux et spectacles.

Lastminute.com propose des vols en décembre pour Nüremberg à partir de 160€ par personne. Sélection d'hôtels sur Agoda.com.