Argences : le nouveau centre aquatique ouvre le 2 janvier

L'ouverture officielle du centre aquatique est fixée au 2 janvier prochain. il est situé au 58 rue du Maréchal Joffre à Argences. La Communauté de communes Val-ès-Dunes est à l'origine du projet. Sept millions d'euros ont été investis. Le centre disposera d'un bassin sportif de 25m, d'un espace ludique avec geyser, banquette bouillonnante et rivière à courant.

Un toboggan et un espace balnéo avec sauna, jacuzzi et hammam seront également à la disposition des visiteurs. Des activités "bébé nageur", séniors et aquagym seront proposées.