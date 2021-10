Dimanche, c'était la journée mondiale de lutte contre le Sida et le centre de dépistage de l'Orne, Rue de la demi-lune à Alençon, organise depuis ce lundi 2 décembre 3 jours de tests de dépistage rapides et gratuits, grâce au TROD : c'est le test rapide d'orientation et de diagnostic.

Il permet de donner immédiatement un résultat. Le docteur Chantal Dupéron, médecin au centre de dépistage:

Sida : dépistage à Alençon Impossible de lire le son.

Ces "dépistages rapides" se poursuivent à Alençon, jusqu'à mercredi soir 4 décembre. En revanche, contrairement à la traditionnelle prise de sang, ce TROD ne permet pas de dépister les MST.