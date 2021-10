Sortir en région : lundi 2 décembre

CALVADOS

En juillet le festival TOUT UN FOIN à Bayeux avait dû annuler sa soirée en raison de la météo.

Il en fallait plus pour arrêter l'équipe de la halle aux grains, un concert de soutien a été organisé ce samedi 14 décembre. Jules Nazair est programmé en première partie juste avant le concert de Fauve.

Les dernières places sont en vente sur Tickenet et vous retrouvez l'actualité de Tout un Foin sur leur page facebook.



Ce soir au Lux , PROGRAMME DE COURTS METRAGES DE JEAN-GABRIEL PERIOT à l'occasion de la présentation en avant-première de L'OPTIMISME, court métrage soutenu et accueilli par la Région Basse-Normandie. La Projection de ses 5 courts-métrages sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur. C'est à 18h30 au cinéma Lux à Caen. Entrée 4 € ou coupon abonnement du LUX



Demain, Soirée 2 concerts à la Halle de Vire. Tout d'abord avec "June et Lula", deux musiciennes françaises, esprit blues, folk et country d'antan à leur propre style. Puis Mathieu Boogaerts pour son nouvel album éponyme. Douze titres limpides, sensuels, délicats, généreux, mais surtout libérés de tout artifice. Dans les chansons comme sur scène, le style est épuré : une guitare, un piano, une voix et c'est tout... Ce sera à 20h30.

MANCHE

Organisée par les Vitrines de Granville, la quinzaine commerciale se déroule du 7 au 23 décembre. Au programme une tombola avec un voyage à remporter, des ventes flash chez les commerçants participants et une nouveauté cette année avec un quizz-cash pour repartir avec de l'argent liquide. Pendant toute la durée de la quinzaine commerciale possibilité de stationner gratuitement pendant 3h sans changer son disque.



Le festival du jeu et du jouet à Coutances continue jusqu'à samedi aux Unelles. Au programme, jouets de construction, espace jeux vidéo, playmobil, kapla, jeux de société... RDV pour les jeunes et moins jeunes aux Unelles. Toutes les infos sont sur tendanceouest.com



L'association Ciné parlant vous propose un ciné-débat ce soir. Projection du film Frances Ha sorti cet été. Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe. En attendant, elle s’amuse avec sa meilleure amie, danse un peu et s’égare beaucoup... Le débat aura lieu sur le thème « Devenir adulte… ou pas. Pourquoi? » Avec Annie GOURDEL , psychanalyste. RDV à 20h30 au cinéma Le Star à Avranches. 5€ pour les adhérents et les lycéens, 7€ pour les autres.

ORNE

Jusqu'au 31 décembre, vivez les féeries de Noël à Argentan. De nombreuses animations de rues seront proposées tout au long du mois de décembre. Et remportez de nombreux chèques cadeaux grâce à la malle magique des Tidoux.



Ce midi et cet après-midi, venez écouter « les marins d'iroise » à Mortagne au Perche. C'est un groupe vocal brestois qui chante de chants de marins. A 12h00 déjeuner animé et 15h30 spectacle au carré du perche.



Demain soir, RDV au lycée des andaines à la ferté macé pour voir “Ma vie est une histoire vraie”. Cela raconte le parcours d'Hélène, une jeune comédienne et chanteuse qui se lance dans le métier, pleine d'envie, de feu et de rêves. Hélène, c'est le genre de personnage romantique, à qui il arrive toujours le plus improbable. Un personnage touchant, excentrique, passionné, une amoureuse de la vie, de son métier et des autres. Elle raconte en mots et en chansons son parcours épique, entre petits boulots dans les goûters d'anniversaire, grands projets de théâtre contemporain joués devant trois spectateurs, galères de tournées et quelques rencontres inoubliables.

On rit aux éclats, on est touché, on est emporté avec elle dans sa foi. Une histoire vraie, tellement intime qu'elle en devient universelle. C'est à 20h30.