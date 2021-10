Vos idées de sorties du week-end du 30 novembre et 1er décembre

MANCHE

Les assistantes maternelles de La Glacerie organisent leur première "Bourse aux jouets et matériel de puériculture" samedi et dimanche. Vous venez déposer vos articles à vendre, elles s'occuperont de la vente ce samedi toute la journée et dimanche matin, et vous venez rechercher vos articles invendus le dimanche entre 14h et 17h.

Samedi soir à 18h, match de la 12ème journée de CFA entre l'US Avranches et Viry-Chatillon. Les normands sont 3èmes, et les franciliens relégables à l'avant dernière place.

Jusqu'à dimanche, place au Saint-Lô Jump AEC International ! Concours international de saut d'obstacle CSI 1 étoile, CSI 2 étoile dont 2 épreuves Ranking list comptant pour le classement mondial ! 400 chevaux, 200 cavaliers parmi l'élite européenne ! Le Saint-Lô Jump AEC International c'est à St lô au Centre de promotion de l'élevage. L'entrée est gratuite.

Dimanche, à Quibou, il y a un troc Noël. Venez vendre ou échanger vos décorations de Noël, jouets et articles de puériculture. C'est de 10h à 17h30 dans la salle polyvalente de Quibou.

Marché de Noël à Agon-Coutainville. Une trentaine d'exposants vous attendent pour vous proposer des idées cadeaux. Samedi et dimanche de 15h à 16h : atelier maquillage pour les enfants et à partir de 16h photo avec le Père Noël. C'est gratuit.

CALVADOS

L'association Normandie Métiers d'art organise tout ce week-end un marché de Noël à Bayeux. Vous y verrez des artisans et des artistes professionnels reconnus pour la qualité de leur travail et de la diversité de leurs modes d'expression : enluminure, céramique, dentelle, ... C'est de 10h à 18h samedi et de 14h à 18h dimanche.

A partir de ce samedi et jusqu'au 31 décembre, le marché de Noël de Caen s'installe sur la place Saint-Sauveur. 2013 sera la deuxième édition de ce marché : un lieu magique, toujours nouveau et plein de surprises pour cette fin d’année. L’esprit village de Noël est de mise avec une soixantaine de chalets répartis sur toute la longueur de la place. La Maison du Père Noël fait face au village et le gros bonhomme rouge sera présent jusqu’au 24 décembre malgré son planning chargé !

ORNE

Ce samedi venez faire un tour au marché de noël solidaire de Domfront. Sur place de nombreuses idées de cadeaux artisanales originales et solidaire. Des petits prix pour de grands projets. C'est ce samedi au C.A.L, près du supermarché de 10h à 18h.

Concert de l'asso La Classe samedi soir : Julie & moi est un duo devenu quartet, qui s’agite pour mettre en musique les histoires tricotées par Julie sur son accordéon : des histoires de voyages, des ballades parfois noires, jaunes ou bleues, au goût d’absinthe ou de mafé, un peu tordues, bien balancées. L'entrée est de 10€ avec une boisson. Gratuit pour les moins de 17 ans.