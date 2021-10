Sortir en région : jeudi 28 novembre

CALVADOS



Concert ce soir de OVER JAZZ au CHU de Caen. Formé en 2013, Over Jazz est un quartet de jazz amateur composé de 3 musiciens accompagnés d'une chanteuse, Nathalie ROYE. RDV à 19h.



Yodelice sera en concert ce soir au Cargö. Il viendra vous présenter son 3ème album « Sqaure eyes » sorti le mois dernier. C'est à 20h30.



Le théâtre Foz vous propose plusieurs jours de spectacles familiaux. Dès demain, venez voir « Couleur Corbeau » ; Un pauvre corbeau se trouve bien laid et souffre d'être sombre quand les autres font étalage de leurs couleurs chatoyantes. C'est demain à 20h30 au théâtre foz à Caen.

MANCHE

Un débat théâtral "Sophie est tout ouïe" et un forum de sensibilisation à la malentendance se déroulent cet après midi de 14h15 à 17h30 à l'Agora espace cultures d'Equeurdreville-Hainneville. Un test auditif pourra aussi être effectué sur le forum.





Jusqu'au Dimanche 1er Décembre, place au ST LO JUMP AEC INTERNATIONAL!

Concours international de saut d'obstacle CSI 1 étoile, CSI 2 étoile dont 2 épreuves comptant pour le classement mondial! 400 chevaux, 200 cavaliers parmi l'élite européenne seront présents!C'est à St lô au Centre de promotion de l'élevage. Entrée gratuite.

ORNE

Je vous rappelle que le concert du groupe Granville au quai des arts d'Argentan est annulé. Vous pouvez échanger votre billet ou vous faire rembourser. Contactez directement le quai des arts pour connaître la marche à suivre.



Voyage en Amérique du sud à Alençon : un documentaire vous emmène du désert d'Atacama à l'île de Pâques. C'est à 14h30 au cinéma Le Normandy.



Festi Flers continue chez les commerçants de Flers jusqu'à dimanche. Retrouvez les manèges Place St Germain/Place Vayssières/Rue des Chanoines, il y aura La Calèche en centre ville samedi et dimanche, démonstration de « Country » Dimanche à 14h30/15h00 -16h00/16h30 et 17h00/17h30. Le Père Noël sera là tout ce week-end de 15h à 18h et puis le club des Hôteliers et Restaurateurs propose une .animation de cuisine pour les enfants dimanche de 15h à 18h.