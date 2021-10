Notre film coup de coeur de la semaine : The immigrant

Dans les années 1920, à New York, Ellis Island est le point d’arrivée de tous les candidats à l’immigration. Parmi eux, deux sœurs polonaises, Ewa et Magda. Mais cette dernière, atteinte de tuberculose, est gardée en quarantaine, tandis que sa sœur est remarquée par Bruno, qui lui promet un travail de couturière dans un théâtre new-yorkais. En réalité, il s’agit de danser dans un cabaret, et Bruno est un odieux souteneur qui va manipuler la naïve Ewa.

Dans ce bel et émouvant mélodrame, James Gray, dont la famille de juifs russes est également arrivée à Ellis Island dans les années 1920, raconte une magnifique histoire de déchéance et de rédemption. Par amour pour sa sœur, l’héroïne, magnifiquement interprétée par Marion Cotillard, est prête à tous les sacrifices, sans jamais perdre sa dignité ni sa foi en Dieu. Car James Gray, avec ce film, signe également un superbe drame mystique, dans lequel le souteneur finira par prendre conscience de ses méfaits et se sacrifiera pour sauver celle qu’il aimait.

En s’inspirant de différents peintres, et même du cinéaste Robert Bresson et de son “Journal d’un curé de campagne”, le cinéaste fait revivre l’atmosphère étouffante d’Ellis Island et celle, plus ludique, mais non moins oppressante, du New York de l’époque. La photographie de Darius Khondji est splendide, et la mise en scène éblouissante. Quant à la fin, elle éclaire ce drame puissant d’une lumière bouleversante. Ce grand et beau film hante encore longtemps l’âme du spectateur.

Drame américain. De James Gray, avec Marion Cotillard (Ewa Cybulski), Joaquin Phoenix (Bruno Weiss), Jeremy Renner (Orlando le magicien), Dagmara Dominczyk (Belva), Jicky Schnee (Clara), Angela Sarafyan (Magda Cybulski) (1 h 57).