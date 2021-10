Pour Noël offrez des chèques cadeaux Saint-Lô Commerces

Valables chez tous les commerçants adhérents de l'association, les chèques cadeaux viennent compléter la carte Passerelle déjà existante. À destination des particuliers mais aussi des entreprises et des comités d'entreprises, ils sont mis en place pour les fêtes de fin d'année.

Le chèque cadeau est d'une valeur unitaire de 10€, personnalisable et limité dans le temps puisqu'il est valable 1 an. Une bonne idée de cadeau pour Noël. Offrez à vos proches des chèques cadeaux à présenter et à dépenser dans 150 commerces adhérents Saint-Lô Commerces.

Pour vous les procurer, rendez-vous dans 4 lieux : rue Torteron aux Chaussures Nicolle, rue du Neufbourg au Studio Guézou, chez Pierre-Yves Lemeur place du Champs de Mars et à Optic 2000 rue du Docteur Leturc à Saint-Lô.

Écoutez, Sabine Sarot, Secrétaire de Saint-Lô Commerces.