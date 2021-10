600 kg de crustacés gâchés par une dégradation volontaire

400 kg de homards, et 200 kg de langoustes ont été gâchés après la coupure de courant. Dimanche 24 novembre, une dégradation volontaire sur le compteur électrique de l'entreprise de poissonnerie à destination des professionnels Lequertier, à Mondeville, a rompu la chaîne du froid de ces produits de la mer. Un groupe de gens du voyage, présent non loin de là et avec lequel les victimes auraient eu des différends, pourrait être entendu dans le cadre d'une enquête.