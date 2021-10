Photo : Charles Fréger expose "Wilder Mann et Compagnie" à Rouen

Le photographe Charles Fréger est de retour bercail. Jusqu'au 31 janvier, sa série photographie "Wilder Mann et Compagnie", ensemble saisissant de portraits réalisés autour du thème de "l'homme sauvage" au quatre coins de l'Europe, est visible à l'abbatiale Saint-Ouen.

Au Pôle Image de Haute-Normandie, le public pourra également découvrir une sélection de son travail, autour de l'uniforme et du groupe, réalisé dans les années 2000. A voir absolument.

Pratique. Du samedi 23 novembre au 31 janvier 2014. Abbatiale Saint-Ouen :mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier. Galerie Photo du Pôle Image de Haute-Normandie, 15, rue de la Chaîne, du mardi au samedi de 14h à 18h. Fermeture les 24, 25 et 30 décembre et le 1er janvier. Entrée libre.

Le site internet de Charles Fréger