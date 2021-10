La neige est surtout tombée sur le secteur de la forêt d'Ecouves et de Carrouges. La circulation a été perturbée sur le réseau secondaire, par exemple la D908 entre Carrouges et Sées, la D909 entre La Lacelle et Carrouges et la RD2 entre Cuissai et Carrouges, de même que la Côte de Médavy.