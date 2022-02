Rouen : le festival du livre de jeunesse attend 20 000 visiteurs

Cet événement incontournable donne la parole aux petites et grandes maisons d’éditions, aux auteurs et aux illustrateurs.

20 000 visiteurs

A travers des conférences, des ateliers et des tables rondes, il encourage l’innovation littéraire et l’émulation. C’est toujours un succès puisqu’il accueille chaque année plus de 20000 visiteurs avides de nouveauté.

Désormais installé à la Halle aux toiles, il offre la possibilité aux invités de s’exprimer lors de nombreux débats et s’organise selon des espaces thématiques adaptés aux différents âges. Contes et spectacles, dédicaces de dessinateurs, la lecture prend des allures de fête.

Pratique. Du 22 au 24 novembre, à La halle aux toiles, à Rouen. Tarifs : nombreuses gratuités/2,5€, www.festival-livre-rouen.fr