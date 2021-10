Rouen : 40 policiers mobilisés tard dans la nuit après la qualification de l'Algérie à la Coupe du monde

Mardi soir 19 novembre, l'équipe de football de l'Algérie s'est qualifiée pour disputer la Coupe du monde au Brésil, en 2014. Cette victoire a rendu les supporters fous de joie. A Rouen, un défilé de voitures, klaxons et drapeaux au vent s'est organisé dans les rues entre 21h et 1h40 du matin. Près de 200 supporters se sont retrouvés sur la place du Général de Gaulle, face à l'Hôtel de Ville, provoquant le détournement des bus de la TCAR. Face à cette situation, une quarantaine de policiers se sont déplacés et ont verbalisé les personnes qui ne respectaient pas le code de la route en grillant les feux rouges ou en ne s'arrêtant pas au stop.

Au Havre, les passagers d'une trentaine de véhicules se sont réunis à proximité de l'hôtel de ville de 21h30 à 1h du matin. Le rassemblement a provoqué la mobilisation de 30 policiers.