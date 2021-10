Sommes-nous tous égaux dans la recherche d'emploi ?

C'est un testing inédit dans la région, voire en province : la Maison de l'emploi et de la formation (Mef) du Cotentin a envoyé 756 candidatures fictives pour mesurer l'impact de facteurs discriminants dans la recherche d'emploi.

"Nous avons répondu à 250 offres d'emploi dans le Cotentin, sur tous les secteurs, pour tous types de contrats, explique Charline Saussaye, chargée de mission diversité à la Mef. Pour chaque offre, nous avons envoyé un CV du candidat "idéal" et deux CV avec des critères pouvant être discriminants, à savoir l'âge (pour les séniors), le sexe, le handicap, l'origine ethnique, l'apparence physique (surpoids)".

Les femmes discriminées

Chaque fois, les 3 candidats ont des diplômes et des expériences équivalents. Mais en analysant les 131 réponses positives (17,3%), la Mef a pu dégager des tendances.

"Si l'on est une femme, de plus de 50 ans et qui plus est en surpoids, les chances d'avoir une réponse sont plus minimes" analyse Charline Saussaye. En effet, une femme a 2,5 fois moins de chances que les hommes d'êtres reçues à un entretien d'embauche. Un sénior a 2 fois moins de chances qu'un candidat plus jeune. Enfin, une femme en surpoids a 71,4% de chances en moins d'avoir une réponse positive, contre 6,6% pour un homme en surpoids.

Une journée pour réfléchir

Les critères du handicap et de l'origine sont eux aussi à prendre en compte mais sont moins forts, 25,3% de chances en moins pour un patronyme d'origine africaine et 36% de chances en moins pour la mention "travailleur handicapé". "Cela signifie que les campagnes sur la diversité et la loi sur les travailleurs handicapés ont fait évoluer les choses" constate la Mef.

Jeudi 21 novembre sont organisées les 3e rencontres régionales de la diversité, à la salle polyvalente Chantereyne de Cherbourg-Octeville, de 10h30 à 17h. Tous les acteurs de l'emploi, ainsi que les travailleurs et demandeurs, sont invités. A travers des animations théâtrales, jeux de sensibilisation, résultats d’études locales et témoignages, chacun pourra casser ses idées reçues :