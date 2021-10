Routes : le plan hiver est déclenché en Seine-Maritime

Depuis le 15 novembre, et pendant les quatre prochains mois, 42 équipes d’intervention réparties sur six agences départementales, à savoir Clères, Saint-Valéry-en-Caux, Envermeu, Forges-les-Eaux, Rouen et Saint-Romain-de-Colbosc sont sur le pied de guerre pour intervenir en cas de chute de neige et de verglas sur les routes. Pour ce faire, chacune d’entre elles a, à sa disposition, un tracteur-chargeur et un camion équipé d’une saleuse pour épandre le sel. Cette année, 12 000 tonnes de sel ont été stockées et seront réparties dans les différents centres d’exploitation, prêtes à être utilisées par prévention.

Priorités sur le réseau

A la tombée des premiers flocons, les services interviendront en priorité sur les routes départementales les plus fréquentées, puis ce seront les 1 700 kilomètres de liaisons inter-cantonales et enfin le reste du réseau qui seront salés. Les circuits scolaires, quant à eux, sont surveillés de manière attentive où qu’ils se situent.

A l’arrivée de la neige et du verglas, les automobilistes pourront se renseigner sur l’état routier auprès de la cellule d’information et de gestion du trafic au 0820 076 776.