Formation-emploi : la Maison fête ses 20 ans à Hérouville

Les animations auront lieu à l'ESAM. De nombreuses conférences débats sont proposés comme 'Penser et parler son expérience, réinventer son parcours”.

La MIFE 14 est aujourd'hui considérée par tous comme un “partenaire incontournable dans le champ de la formation, un guide et un médiateur dans le maquis des mesures des dispositifs de la formation professionnelle, continue, un lieu-ressource de proximité qui rend un service personnalisé, neutre et gratuit”. “Un bel exemple de mutualisation qui a séduit toutes les parties prenantes'', complète Christian Pielot, président de la MIFE 14 et vice-président de Caen la Mer.

Pratique : MIFE 14, place de l'Europe à Hérouville. Tél. 02 31 95 33 44.



