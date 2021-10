Parlons d'un film attendu depuis pas mal de temps sur les écrans, Sex and the city 2.

Que passe-t-il après avoir dit « Oui » ? La vie est telle que ces dames l’ont toujours rêvée, mais ce ne serait pas “Sex and the City” si elle ne leur réservait pas quelques surprises… cette fois, sous la forme d’une aventure glamour, baignée de soleil, les entraînant loin de New York dans l’un des endroits les plus luxuriants, exotiques et vivifiants de la planète ; là où les fêtes ne s'arrêtent jamais et où le mystère est omniprésent. C’est une escapade qui arrive à point nommé pour les quatre amies, qui se retrouvent dans – et s’insurgent contre – leur rôles traditionnels d’épouse et de mère.

Fan de la série et ayant beaucoup apprécié le 1er volet, j'étais comme tant d'autres dans l'attente de cette suite. Sans aller jusqu'à la déception j'en attendais beaucoup plus.

Tout d'abord le film dure 2h24, super c'est autant de plaisir! En fait non, il y a presque 1h qui ne sert à rien, pas d'intrigue, pas d'humour , dialogues plats certaines scènes ne servent vraiment pas à grand chose. Heureusement le réalisateur a eu la bonne idée de ne pas mettre toutes ces scènes inutiles à la suite, on ne ressent donc pas spécialement l'ennui dans le film.

Ensuite on a trouvé le couple cinématographique le moins romantique de l'histoire du cinéma. Je vous présente Carrie Bradshow et son mari Mr Big, 2 personnes aussi ennuyeuses dans les paroles que dans les actes quand ils sont tous les 2.

Mais rassurez vous des points positifs il y en a et ils sont quasiment tous regroupés dans le dernier ¼ du film .On a donc un final de folie, dans lequel on retrouve tout ce qui fait le charme de la série et qui a manqué auparavant dans le film. Se mêlent l'impertinence, l'humour et les péripéties des ces 4 new-yorkaises qui le restent jusqu'au bout des chaussures même à l'autre bout du monde.

C'est donc à ce moment là que l'on retrouve des vielles amies, que l'on croyait disparues avec le mariage et le statut de mère. Il aura fallu 50°C à l'ombre et quelques cocktails pour enlever la froideur et la rigidité des premières scènes.

Un film à conseiller donc en priorité aux fans car les autres n'auront pas forcément la patience d'attendre la dernière partie du film avant de s'éclater, d'autant plus que de nombreuses références sont faites à des événements antérieurs.

Sex and the city 2, c'est depuis mercredi au cinéma.