Près de Rouen, il roulait à 150km/h au lieu de 70

A la suite de l'accident mortel entre une voiture et un poids lourd dans la côte de Canteleu, près de Rouen, mardi 12 novembre, les agents de police avaient mis en garde les automobilistes et les motards : certains produits comme de l'huile provenant des véhicules accidentés ont coulé sur la chaussée, le mot d'ordre était donc de rouler moins vite, la voie étant déjà limitée à 70km/h.

Le lendemain, le 13 novembre, des agents se sont installés sur cette même route pour une opération de contrôle de vitesse et ont constaté que le message de la veille n'était pas passé. Il était entre 11h40 et 13h30. Durant ces deux heures de circulation, ils ont arrêté six véhicules, parmi lesquels quatre voitures et deux motos. Ces deux dernières roulaient à 144 et 150km/h. Les policiers ont procédé à des rétentions de permis de conduire.

Les agents de l'hôtel de police rappellent aux automobilistes de rester prudents sur cette portion de route.