Sortir en région du lundi 7 juin

A l’hippodrome de Graignes sont organisées aujourd’hui 9 courses hippiques en semi-nocturne. Lors de cette soirée, 57 des 128 trotteurs participants seront mis en vente. Début de la première course à 18h05.

Un ciné-débat est organisé ce soir au cinéma Sélect de Granville sur le thème "Foot plaisir ou business ?". Projection du film de Jean-Jacques Annaud "Coup de tête" puis débat avec des professionnels du football. Début de la soirée à 20h15.

Du théâtre ce soir au jardin Montebello à Cherbourg. Le Trident vous propose la pièce "Contre les bêtes" à partir de 19h45.

Au cinéma Lux à Caen vous pourrez assister à la projection de la très célèbre comédie musique "West Side Story" à partir de 21h. Il s’agit de l’unique séance proposée pour ce film.

Soirée reggae jeudi au Cargö à Caen avec la venue de Mykal Rose et Andrew Tosh. La première partie est assurée par Smodem et le concert débute à 21h.

Enfin, c’est vendredi et samedi que se déroule la première édition du Festival dans l’air d’Utah à Sainte-Marie du Mont. Vous aurez la possibilité de découvrir différents sports de glisse (char à voile, kite buggy, kite surf,…) ainsi que d’assister en soirée à de nombreux concerts rock et reggae avec la venue notamment de Nuttea et Puggy.