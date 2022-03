Homicide involontaire à l'EPR : procès reporté

Le géant du BTP Bouygues, ainsi que deux autres sociétés, devaient comparaître ce mardi 12 décembre devant le tribunal de Cherbourg pour homicide involontaire, mais l'audience est renvoyée.

Les trois entreprises sont poursuivies en tant que personnes morales après la chute mortelle d'un soudeur, le 24 janvier 2011, percuté par le chargement d'une grue sur le chantier de l'EPR de Flamanville.

Le grutier sans avocat

La demande de renvoi, déposée vendredi 8 novembre, émane d'un quatrième prévenu : le grutier de 38 ans, qui manoeuvrait sous l'emprise du cannabis au moment du drame.

L'homme, qui s'est séparé de sa compagne il y a quelques mois, n'a plus de travail ni de domicile fixe. Malgré les procédures de recherches entreprises par le tribunal de Cherbourg, il n'a pas reçu son assignation à comparaître. Le tribunal lui attribue donc 2 mois et demi pour préparer sa défense avec son avocat, saisi ce mardi 12 novembre. L'audience est renvoyée au 31 janvier 2014, soit un peu plus de 3 ans après les faits.

Les proches préparés au procès

Les proches de la victime, et notamment sa compagne, "prennent acte douloureusement" a informé Me Tréhel-Lejuez, avocat des parties civiles :