Football : l'USQ, solide mais sans briller

Malgré une légère domination des Canaris pendant la rencontre, ces derniers ont été incapables d’inscrire le moindre but durant les 90 minutes face à des Picards bien positionnés en défense et bien décidés à ne pas en encaisser dans la rencontre.

Grâce à ces deux points du match nul, les Jaunes et noirs grappillent tout de même au passage deux places au classement et remontent à la cinquième place, à seulement cinq points du leader Ivry.

Vacances forcées

Les Quevillais pourront souffler lors de la prochaine journée. Ils devaient affronter Le Mans, mais l’équipe a été finalement rétrogadée en DH suite à sa liquidation judiciaire. Les joueurs de Manu Da Costa sont donc exempts. Prochaine rencontre, samedi 23 novembre contre Roye-Noyon (2e).

