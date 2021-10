FAUDEL présent le 21 juin à Saint-Lô

Biographie du petit prince du raï:

Né en juin 1978 à Mantes-la-Jolie, au sein d’une famille de huit enfants, tous des garçons, Faudel aurait pu choisir de se tourner vers le hip hop. Mais quand on a une grand-mère qui a été membre des meddahates, ensembles exclusivement féminins à l’origine de certains tubes, repris sans les créditer, par de nombreux cheb, on ne peut refuser de s’abreuver à la source même du raï.

A 12 ans, le bambin chante dans le groupe Les étoiles du raï, où officiait, comme guitariste, un certain M, et déjà il fait dans la prédiction : « Un jour, je serai une grande star du raï ».

En 1997, il sort l'album "Tellement n'brick" qui se vend terriblement bien, à plus de 350 000 exemplaires. Suivra ensuite de belles collaborations avec Khaled et Rachid Taha au sein de 1,2,3 SOleils. Deux ans plus tard, il reçoit le prix de la révélation de l'année lors de la cérémonie des victoires de la musique.

Plus proche de nous en 2006, il sort son nouvel album "Mundial corrida" qui est un véritable succès grâce entre autres au titre "Mon pays" qui sera diffusé en boucle par toutes les radios et télévisions.

Faudel nous revient en 2010 avec un nouvel album, à découvrir bien sûr sur la scène du Tendance Live Show le 21 juin sur la plage verte à Saint-Lô!

