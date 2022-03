Fête du cidre à l'ancienne au Sap

L’association Le Grand Jardin et son écomusée "De la pomme au Calvados" organisent la fête du cidre afin de perpétuer, de transmettre les traditions mais aussi de promouvoir les produits locaux et artisanaux. Ils proposent ainsi aux petits et grands deux journées conviviales et chaleureuses. De nombreuses animations sont au programme:

- Fabrication du cidre à l’ancienne avec les pièces du musée.

- Distillation du cidre pour obtenir le Calvados, avec un alambic ambulant.

- Démonstration de ramassage de pommes à l’aide d’une machine ancienne.

- Marché aux produits locaux et artisanaux avec la vente de produits fermiers de producteurs locaux.

- Animations par les sapeurs-pompiers du Sap.

- Démonstration d’éducation canine.

- Récital d’orgue par David CASSAN, jeune organiste talentueux.

- Exposition vitrophanie de Bernadette HENDY – Eaux libres à main nue.

- Artisanat d’Art : bijoux, bois…

- Danses folkloriques.

- Pour les enfants : promenade à poneys et à calèche, traite d’une vache, atelier poterie.

- Dégustation de cidre chaud et buvette.

RDV samedi et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est libre et gratuite. Plus d'infos sur www.le-grand-jardin.asso.fr

Ecoutez Gérard Rosé, le président de l'assoication le grand jardin, nous présenter ce week-end de fête: