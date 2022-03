Très haut débit en Haute-Normandie : le ministère applaudit

Ce soutien financier massif de 15 millions d'euros par an sur 15 ans a été adopté par le Conseil régional de Haute-Normandie ce lundi 4 novembre. Dans le détail, la Région s’engage à financer 20% des travaux et 30% des études pour les projets de développement du très haut débit. "Je me félicite de la dynamique en cours en Haute-Normandie en matière de très haut débit : les deux départements ont d’ores et déjà déposé un dossier pour l’accompagnement financier de la part de l’État auprès de la Mission Très Haut Débit, et nous travaillons avec eux pour qu’une réponse positive leur soit apportée le plus rapidement possible et j’espère d’ici la fin de l’année", a exprimé Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée, entre autres, de l'Economie numérique. "L’engagement de la Région va permettre aux départements de mettre en oeuvre une politique ambitieuse en matière de déploiement de la fibre, au bénéfice des 900 000 haut-normands qui ne seront pas couverts par l’initiative privée".

L'internet très haut débit peine à arriver dans les zones rurales, en Haute-Normandie comme dans le reste de la France. La raison principale est simple : les fournisseurs d'accès à internet (FAI), entreprises privées, ne trouvent pas d'intérêt financier à investir dans des territoires sous-peuplés.