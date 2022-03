A Rouen, les jouets d'antan sont très tendance

A Rouen, la boutique Jeux et Stratégie, dans la rue Saint-Nicolas a su ainsi résister à l’appel de l’électronique. A peine le pas de porte passé et déjà les petits sont en extase devant la multitude de jouets mis à leur disposition. Les parents quant à eux retournent en un rien de temps en enfance avec “des yeux pleins les étoiles”, constate Martine Lambert, la gérante des lieux.

Cela fait un quart de siècle qu’elle a ouvert sa boutique et s’est lancée dans les jouets en bois. “C’était une opportunité, je suis allée dans le Jura et j’ai rencontré des artisans de jouets en bois. Je suis repartie, mon coffre était plein”, se remémore-t-elle. Depuis, 90% de son magasin expose des jouets de ce genre et parmi eux, certains sont encore eéalisés par des artisans français et européens. “Nous avons l’exclusivité sur Rouen pour la vente des chevaux à bascule fabriqués en France”, se réjouit la gérante des lieux.

Qualité et authenticité

Si le “joujou” en bois a un tel succès auprès des clients, c’est parce qu’il est authentique. Les acheteurs viennent chercher un article traditionnel, de bonne qualité et pour casser les idées reçues, Martine Lambert n’hésite pas à rappeler que “les jouets en bois ne sont pas chers lorsqu’on les compare aux autres au niveau de la qualité et de la robustesse”.

La concurrence des jouets électroniques qui se multiplient dans les rayons des grandes surfaces ? elle n’en a pas peur : “Ce n’est pas le même public et puis les jouets traditionnels permettent de développer l’imaginaire”. Une idée entièrement partagée par Caroline Chasset, passionnée des jouets et responsable des nombreuses collections de vieilles figurines exposées dans sa boutique, également rue Saint-Nicolas à Rouen. Ici sont vendues les fameuses voitures Dinky Toys et leur boîte jaune, mais aussi des petits soldats, des cyclistes en plomb et autres trains en tôle.

“C’est du costaud”

A leurs côtés sont installées des centaines de figurines, des plus récentes des derniers dessins animés Disney aux plus anciennes avec les Entrechats ou le manège enchanté. “Ces jouets-là, c’est du costaud, c’est de l’authentique et ça a été créé chez nous, par des petites mains. Les clients sont contents lorsqu’ils voient que sur les voitures Majorette des années 80 est mentionnée la phrase “Fabriquée en France”, raconte-t-elle, les mains pleines de voitures. Et d’ajouter : “Il y a des jouets récents très bien, mais ceux-là ont la particularité d’avoir une histoire, ils ont traversé le temps”. Ce passé, les clients y replongent avec beaucoup de nostalgie. “Parfois, ils ont les larmes aux yeux quand ils retrouvent des jouets de leur enfance”.

C’est une évidence : qu’ils soient en bois, en tôle, en plomb ou en plastique, les jouets d’antan ont une saveur que n’ont pas les nouveaux. Foi de passionné.

Repères

Rouen. Actuellement trois boutiques de jouets se partagent la rue Saint-Nicolas. Celles consacrées aux figurines et deux aux jouets et jeux en bois pour petits et grands.

Noël. A l’approche des fêtes de Noël, les boutiques de jouets se frottent les mains. La vente des jouets en bois représentent 50% du chiffre d’affaire de Jeux et Stratégie à Rouen.

Tintin. Le plus célèbre reporter de la bande dessinée a plusieurs figurines à son effigie. Certaines datant de 1984 à 2004 sont en vente dans la boutique de Caroline Chasset.

Valeur. Les chiffres peuvent vite monter à l’achat d’une voiture de marque Dinky Toys. Il faut savoir qu’elles perdent la moitié de leur valeur si la boite jaune est manquante.