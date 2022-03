Equitation : "la TVA va nous tuer"

Philippe Clément, directeur du Comité départemental d’équitation est inquiet.

Pourquoi cette hausse ?

"L’Union européenne reprochait l’an passé à la France le fait que les activités de la filière ne soient taxées qu’à 7%, dans la mesure où elle dépend du ministère de l’Agriculture et non de celui des sports. D’où cette hausse à 20% à partir du 1er janvier. Autant dire que nous avons très peu de temps pour nous retourner."

Quel en sera l’impact ?

"Un renchérissement de l’équitation, alors que ça fait plus de 10 ans qu’on se bat pour rendre ce sport plus accessible. Les tarifs vont augmenter de 13% et tous les licenciés ne pourront pas se le permettre. La fréquentation des centres baissera, entraînant des suppressions de postes, voire des fermetures de centres. La TVA va nous tuer, ou tout du mois nous faire très mal."

Manifesterez-vous pendant les jeux équestres mondiaux ?

"Nous n’attendrons pas les JEM. Mais il est vrai que ce sera une belle occasion."