DCNS : Nicolas Sarkozy mis en cause dans l'attentat de Karachi

Nicolas Sarkozy serait directement mis en cause dans l'affaire de l'attentat de Karachi selon un rapport de la police luxembourgeoise. Le Chef de l'État aurait validé la création d'une société off-shore destinée à financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Une société par laquelle auraient transité des commissions suspectes, et notamment celles qui auraient servi aux contrats d'armement entre DCNS et le Pakistan. Les familles des victimes pensent que ce système aurait pu servir de mobile à l'attentat de Karachi qui a coûté la vie à onze salariés de DCNS Cherbourg. Elles réclament désormais la démission du Président de la République.

