"Entre ciel et terre", spectacle pour les 0-3 ans

Françoise Danjoux, comédienne et musicienne a créé ce spectacle avec la volonté de « parler » aux plus petits sans jamais parler "petit". Construit autour de quelques instruments - concertina, percussions, flûte… "Entre ciel et terre" invite petits et grands au désir de bercer, charmer, faire sourire et danser en prenant les sentiers de la douceur et de la poésie.

Chansons du vent, histoires de la pluie ou du beau temps, rythmes des airs et de la terre, des mots et des sons à partager…

Le spectacle dure 25 min. Il est dans la plupart des cas gratuit, mais sur réservation.

Retrouvez les dates et les services à contacter pour réserver ci-dessous:

La Glacerie : le jeudi 7 novembre à 17h30, au Théâtre des Miroirs, réservations au : 02-33-88-43-09, gratuit

Équeurdreville-Hainneville : vendredi 8 novembre à 17h30 et samedi 9 novembre à 10h30, Espace Guéroult, réservations au : 02-33-01-81-70, tarif : 2 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs.

Tourlaville : mardi 12 novembre à 17h30, à l’Espace culturel Buisson, réservations au : 02-33-22-52-44, gratuit

Cherbourg-Octeville : mercredi 13 et jeudi 14 novembre à 17h30, à l'Espace Montécot, réservations au : 02-33-87-87-43, gratuit

Plus d'infos sur www.ville-equeurdreville.fr

