Ce mardi soir découvrez le dernier morceau d'Avril Lavigne dans 100% Ouest !

Après le single Rock N'Roll passé quasiment inaperçu, Avril Lavigne s'est associée à son mari Chad Kroeger, leader du groupe Nickelback, pour essayer de séduire un peu plus le public avec "Let Me Go".

Terminé la tenue militaire, la chanteuse arbore une tenue nettement plus glamour pour tenter justement de conquérir le public. A moins d'un mois de la sortie de son cinquième album studio, simplement intitulé Avril Lavigne, la star canadienne de 29 ans vient de dévoiler un nouvel extrait. Il s'agit de la ballade Let Me Go en featuring avec son mari Chad Kroeger.

Collaboration, certes surprenante mais pas tant que ça pour les amateurs de news people puisque le duo est un couple dans la vraie vie. Le problème justement de la chanteuse c'est son manque de renouvellement. A l'image de Britney, ces artistes éprouvent des difficultés à reconquérir le sommet des charts.

Souhaitons-lui bonne chance avec son dernier extrait : "Let Me Go". Pour vous faire votre propre opinion, rendez-vous ce soir dans 100% Ouest à partir de 20h00 et découvrez le dernier extrait d'Avril Lavigne sur Tendance Ouest.