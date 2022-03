Coutances : deux escrocs "filous" derrière les barreaux

A chaque fois le scénario était le même, la victime arrive au distributeur, introduit sa carte bancaire mais cette dernière reste coincée. A ce moment, l'un des deux escroc arrive, tel un passant quelconque affirmant qu'il lui est arrivé la même mésaventure, et lui conseille de suivre les indications affichées sur le distributeur.

La victime s’exécute mais oubliant les règle de sécurité, recompose son code devant le passant providentiel. Évidemment, rien ne se passe et la victime finit par quitter les lieux. L'escroc, lui n'a plus qu'a attendre quelques minutes pour récupérer la carte, bloquée simplement par des morceaux de cartes à jouer. Ne reste plus ensuite qu'a dépenser l'argent des malheureuses victimes.

Mais comme un plan n'est jamais infaillible, les deux hommes ont finalement été retrouvés, grâce à un commerçant granvillais qui signalera aux enquêteurs qu'au matin de ce 31 octobre, deux hommes s’étaient présentés pour faire des photocopies d’affichettes avec des logos bancaires.

Une demande peu banale qui l'avait poussé à relever la plaque d’immatriculation du véhicule. C'est aussi grâce à l'ADN relevé sur les morceaux de cartes à jouer. Interpellés début octobre et placé en détention provisoire le 10 octobre dernier, les deux récidivistes ont été maintenus en détention à l'issue de l'audience.