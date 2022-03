Société métallurgique de Normandie : 6 mois de mémoire

Six mois de mémoire : les communes de Mondeville Colombelles et Caen s'associent dès aujourd'hui et pendant six mois pour faire revivre la Société métallurgique de Normandie, qui a fermé sur le Plateau il y a tout juste 20 ans. Un documentaire doit être projeté ce mardi après-midi 15h au musée de Normandie, et de nombreuses expositions seront visibles pour se souvenir de ce poids lourd industriel, qui employait jusqu'à 6 000 ouvriers après-guerre.