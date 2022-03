Granville : la brigade nautique est vraiment en danger

L'intervention du député n'a en tout cas pas matière à rassurer. Ce dernier indique être intervenu auprès des ministres de l'Ecologie et de l'Intérieur afin de leur demander "de surseoir à leur décision et de mettre en place une concertation réelle dans les meilleurs délais." Selon le parlementaire, la brigade nautique de Granville est un "service public indispensable pour les 120 km de littoral de son ressort et son absence serait durement ressentie."

Les 120 kilomètres de littoral de son ressort abritent 190 professionnels de la pêche, dont 80 bateaux pour la seule criée du port de Granville, tandis que le bassin nautique granvillais, qui comprend la zone sensible Natura 2000 de l'archipel de Chausey, est fréquentée par quelque 3.500 plaisanciers disposant d'une place de port et 1.200 bateaux sur remorque.