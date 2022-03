Journée importante pour l'emploi ornais

Une journée difficile, ce lundi 4 novembre, sur le front de l'emploi ornais. C'est en effet aujourd'hui à Guyancourt, dans les Yvelines, que se tient le Comité Central d'Entreprise durant lequel on devrait en savoir plus, sur la suppression de 52 emplois à Argentan, chez Filtrauto, et leur transfert à Vire.