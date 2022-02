Sortir en région : mercredi 30 octobre

CALVADOS

Le festival Nördik Impakt 2013 a démarré ce mardi sa 15e édition. Les cultures électroniques et indépendantes font bouger la scène caennaise chaque automne, c'est jusqu'à samedi.

Dernière animation pour les enfants de la saison 2013 au musée de Vire cet après-midi. C'est Vire-oween, à partir de 15h30 ! Sur les traces des mystères d’Halloween, en plein air ou à l’intérieur du musée, où serez-vous à l’abri des mauvais sorts...? Jeu-aventure à la découverte des personnages les plus odieux et les plus malicieux. Saurez-vous tirer votre épingle du jeu ? Un Goûter-maison maléfique offert! Une animation gratuite pour les enfants de 6 à 10 ans.

Ce mercredi après-midi, il y a 8 courses de trot à retrouver à l'hippodrome de Caen. La première part à 13h, la dernière aura lieu à 16h30. RDV boulevard Yves Guillou à Caen.

MANCHE

Ce samedi l'ASC boxe organise un grand gala au complexe Chantereyne à Cherbourg. A cette l'occasion le régional Julien Marie-Sainte va essayer de remporter le titre de champion de France poids moyen. Vous pouvez encore acheter vos billets en prévente au bar "Le Zinc"ou le soir même sachant qu'il n'y déjà plus de places de ring.

Il y a du sport pour les plus jeunes ce week-end à la base de loisirs de l'étang de Sarcelles. C'est "la p'tite boucle de l'étang" samedi. Compétition de cyclo-cross pour les 6-14 ans. Il faut une autorisation parentale et 1 certificat médical de moins de 3 mois.

Ce mercredi après-midi à 15h30, les enfants peuvent participer à l'atelier "viens faire ta pizza" pour apprendre à réaliser ce plat typique d'Italie. C'est à la brasserie chez Aude de Torigni-sur-Vire. 4€ par enfant sur réservation (au 02 33 77 42 22).

ORNE

Pour la première fois, la ville de Sées propose une animation halloween. C'est ce mercredi à partir de 17h30 au foyer municipal. L'entrée est gratuite, un seul impératif être déguisé.

Pendant les vacances de la Toussaint, le Haras national du Pin et Izia Le Goff, artiste en résidence, vous proposent une présentation équestre dans le manège du Haras. A seulement dix huit ans, Izia a déjà présenté son numéro sur les pistes de concours de saut d'obstacles et sur le Grand Festival West Country. Izia vous présentera la poste hongroise avec ses deux poneys et un numéro de liberté émouvant avec sa fidèle jument Radjah. A cela s'ajouteront des numéros plus traditionnels du Haras national du Pin. C'est à 15h30.

Jeudi à la Maison du Paysage de Ségrie Fontaine, venez faire 1 stage de tissage végétal. Feuilles, herbes, tiges et baies avec Chris Patel , plasticienne du végétal, de l'association la Petite grange de l'art. Métiers à tisser, fils de chaine, trame et végétaux seront fournis. Tout au long du stage Chris assura le suivi technique et artistique pour que chacun de vous reparte avec son œuvre terminée. C'est de 10h30 à 16h30, 10 € par personne. Réservation indispensable auprès de la maison du paysage. ( 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr)