Le 5 novembre prochain est le coup d'envoi de la 5ème édition des Rendez-vous Soniques de Saint Lô. Dans 100% Ouest gagnez vos places pour le festival des Rendez-vous Soniques à Saint-Lô, écoutez Tendance Ouest entre 20h et minuit et gagnez vos places pour les concert de Zaz, Olivia Ruiz, Aluna Georges et Max Boublil.

Rappel : les concerts de Zaz et Max Boublil affichent déjà complet ! Les toutes dernières places sont à gagner uniquement avec Tendance Ouest.