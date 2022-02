Vos idées de sorties du week-end du 19 et 20 octobre

MANCHE



Jusqu'à dimanche, c'est le 5ème couvert de Mange ta soupe à Carentan. Une manifestation qui oeuvre pour le "bon manger" et le "bien manger". Il y aura notamment un concours de soupes. Toutes les animations sont gratuites. Plus d'infos sur www.mangetasoupe.eu

A partir de ce samedi, les offices de tourisme de Bréhal et d'Hauteville-sur-Mer vous proposent de découvrir le 1er festival Fantasti'kids adressés aux 0-12 ans. Retrouvez tous les jours des ateliers pour cette 1ère semaine de vacances. Le programme est sur www.otcm.fr

Ce samedi, c'est la 5ème édition des Saints Sauveurs du rock à Saint-Sauveur-Lendelin. Après-midi gratuite avec animations familiales et soirée concert avec Jet Blast, No One is innocent, Ashes warriors et Dorian's Grace.

L'écurie Belenos ainsi que l'ASA de la Manche organise son premier slalom automobile comptant pour la Coupe de France des Slaloms 2014. Ce sera sur le circuit de Karting du Neufbourg à Mortain. De nombreux pilotes sont attendus. Début des épreuves 9h. Restauration sur place entrée 5€ gratuit pour les -12 ans.



Ce samedi, la ville d'Equeurdreville vous propose un RDV gourmand et équilibré : "Les pieds dans le plat" organisé dans le cadre de la semaine du goût. RDV ce samedi après-midi de 14h à 17h30 au totem, c'est gratuit !



Ce dimanche, gros match de Handball en perspective ! C'est le derby normand de N1 entre la JS Cherbourg et Rouen. C'est à 16h au complexe Chantereyne. Il est conseillé d'acheter vos places en pré-vente jusqu'à demain 16h à Leclerc Tourlaville. Il restera quelques places pour le dimanche directement au complexe Chantereyne en vente à partir de 13h. A cette occasion, retrouvez Tendance Sport en direct du complexe Chantereyne avec les mauves de Cherbourg demain de 18h à 19h.

CALVADOS

Ce samedi, la Société Générale organise la première rencontre départementale des associations au Zénith de Caen. Cette journée riche en échanges, offre la possibilité de nombreuses rencontres et sera rythmée par des animations et des démonstrations d'activités. Rendez-vous cet après-midi de 13h à 20h, l'entrée est gratuite.

Ce samedi, venez découvrir la nouvelle saison culturelle à Moyaux. Pour l'occasion le groupe A fond d'cale viendra mettre l'ambiance avec leurs chansons festives et endiablées. C'est ce soir à 20h30.

En amont des Jeux equestres mondiaux de l'an prochain, la presqu'ile de Caen vous invite ce samedi à un grand show équestre sous chapiteau. Démonstrations de sauts d'obstacles, dressage, endurance, voltige et autres épeuves seront de la partie. Ce sont des cavaliers de niveau national et européens qui vont assurer le show. RDV ce samedi à 11h, 14 h et 16h pour une durée d'1h15 à chaque fois, c'est gratuit !



ORNE



Ce samedi, c'est le festival le chant des cigales à la Ferté-Macé. C'est la 4ème édition. RDV dès 19h30 pour profiter de tous ces concerts. La billetterre est uniquement sur place. Rendez-vous sur la page Facebook de l'événement pour retrouver le programme.

Ce week-end, ne manquez pas le salon du livre Nature et jardin à Réveillon. Dédicaces d'auteurs, jardins japonais, jardins éphémères, animations, expos... C'est gratuit et c'est à la salle des fêtes aujourd'hui de 13h à 19h et demain de 11h à 18h.

L'asso la classe de Saint-Hilaire-sur-Risle vous propose un concert ce week-end. Le jazz très années 40-50 avec le Dore Marthouret Quartet c'est samedi à 21h.



Ce dimanche venez assister au courses du Pin sur l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. Dés 13h30 : 7 courses de plats et d'obstacles. Des animations pour les enfants avec des jeux traditionnels normands, des initiations et des cours de poneys. Mais aussi un défilé d'attelages et une course de percherons. Plus d'infos sur www.coursesdupin.com